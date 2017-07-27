Бетонний каналізаційний люк ледь не розчавив жінку у Британії

Після потужної зливи в місті Глостері підземні труби буквально розірвало. Тиск води був такий потужний, що кількасоткілограмовий люк не витримав і наче ракета злетів у повітря аж на чотири метри. Перехожі з жахом спостерігали, як кришка каналізації приземлилася поруч з 42-річною жінкою, котра стояла біля метро.

Очевидці моторошної події намагалися прибрати люк з тротуару, проте він був такий важкий, що люди навіть не змогли зрушити його з місця.