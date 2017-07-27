Католицького кардинала, головного скарбника Ватикану звинувачують у педофілії

У Мельбурні розпочався суд над священнослужителем Джорджем Пеллом, якого звинувачують у розбещенні неповнолітніх! Перше засідання у брудній справі Пелла носило в основному процедурний характер. Але кардинал на нього прийшов. Після закінчення священослужитель мовчки вийшов з будівлі суду і пройшов пішки до свого офісу в щільному кільці поліцейських, які захищали кардинала від репортерів і розлючених людей.

Він був головним намісником католицької церкви Австралії. Навіть опинився в списку претендентів на Папський престол у 2013 році. Аж раптом, як грім серед ясного неба, - звинувачення в педофілії. В поліції кажуть, що звинувачення грунтуються на свідченнях кількох позивачів. Серед них Філіп Негл з рідного міста Пелла - Балларата.

До цього кар'єра Пелла швидко йшла вгору. У 2013 - учасник Конклаву, тобто був серед тих кардиналів, хто обирав Папу Франциска. Три роки тому Пелла перевели до Ватикану, на посаду глави секретаріату у справах економіки. В кінці червня Пелл взяв безстрокову відпустку в Ватикані, плануючи повернутися на батьківщину, але постав перед судом в Мельбурні. Подейкують, на кар'єрі Пелла вже можна поставити крапку.

Кардинал Пелл в молодості був активним спортсменом, веслував, грав в австралійський футбол. Але це лише з однієї сторони. Насправді, 15 років тому Пелла вперше звинуватили в сексуальних домаганнях до 12-річного хлопчика в католицькому молодіжному таборі в 1961 році. Тоді кардинал заперечив всі звинувачення і не пішов з посади архієпископа. Ще одна неприємна деталь біографії Пелла. В 70-х роках він жив в одному будинку зі священиком Джеральдом Рісдейлом, якого згодом посадили за грати за розбещення більше півсотні неповнолітніх, молодшому з яких було 4 роки! Пелл заявив, що він нічого не знав про дії колеги.

Дивно, але Пелла не люблять самі австралійці і не приховують це, відвідуючи Ватикан.