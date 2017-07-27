Стала відома ймовірна причина масового отруєння людей у санаторії на Івано-Франківщині

Майже півсотні відпочивальників з гострим ентероколітом, проносом, болем у животі, температурою й блюванням лежать в Верховинській районній лікарні. Усім негайно провели детоксикацію. В більшості госпіталізованих - це є легкий стан. Декілька осіб мали стан середньої важкості при поступленні, зараз - стан задовільний.

Всі, хто отруївся, відпочивали в одному санаторії на Івано-Франківщині. У Держпродспоживслужбі звісно запідозрили порушення в їдальні. Керівник установи Роман Гурський заявив, що в обстеженому закладі не виявили ані санітарних книжок, ані дозволів та сертифікатів, та й саме підприємство не зареєстроване як оператор, що може годувати людей. Але директор бази відпочинку усі звинувачення заперечує. Та й інші туристи кажуть, що харчуються залюбки. Насправді ж отруїлися відпочивальники тортом, який зробили власноруч!

Такої версії притримуються й полісмени. Кажуть, що вилучили в кімнатах постраждалих електропічку й залишки їжі.

Тим часом пацієнтам стає краще, вже незабаром 25 чоловік випишуть з лікарні. Але після такого отруєння кулінари-аматори дієти мають дотримуватися дуже довго.