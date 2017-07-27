Гігантський павук вдерся на обід до подружжя в Австралії

Гігантський павук з'явився на кухні подружжя в Австралії! Лорен і Маунт саме хотіли готувати їжу, аж тут побачили неймовірних розмірів тварюку. Восьмилапого ніяк не могли вигнати з кімнати, тож родина сіла їсти просто поряд із ним, а на сімейному обіді навіть придумали прізвисько гостю - Арагог.

Варто зауважити, що для австралійців таких розмірів павуки звична справа. Тож подружжя навіть трохи засмутилося, коли тваринка зникла.