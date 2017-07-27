Нетвереза колишня прокурорша знову стала героїнею скандалу

Столичні дороги знову атакує агресивна блондинка на Рендж Ровері! Цього разу скандально відома Світлана Цибуліна ганялася центром міста за водієм. Ошелешений чоловік не розумів, чим спровокував таку агресію. Про нові та старі пригоди розлюченої білявки - дивіться в наступному сюжеті.



Дорожні витівки Світлани Цибуліної зробили її зіркою інтернету торік. Столична бізнесвумен, колишня дружина прокурора Генеральної прокуратури Ігоря Цибуліна, тоді припаркувала свій дорогий позашляховик на пішоходному переході.