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Нетвереза колишня прокурорша знову стала героїнею скандалу

27 липня 2017, 05:43
Нетвереза колишня прокурорша знову стала героїнею скандалу

Столичні дороги знову атакує агресивна блондинка на Рендж Ровері! Цього разу скандально відома Світлана Цибуліна ганялася центром міста за водієм. Ошелешений чоловік не розумів, чим спровокував таку агресію. Про нові та старі пригоди розлюченої білявки - дивіться в наступному сюжеті.

Дорожні витівки Світлани Цибуліної зробили її зіркою інтернету торік. Столична бізнесвумен, колишня дружина прокурора Генеральної прокуратури Ігоря Цибуліна, тоді припаркувала свій дорогий позашляховик на пішоходному переході.

ДТП, Общество, свідок, Хулиганство

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с телкой справится не могут шаромыги а не полиция.
задолбали 27.07.2017, 06:07 ответить
Монстр в юбке из фильма ужасов
алекс 27.07.2017, 06:19 ответить

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