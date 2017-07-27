Заходи безпеки на матчі Єврокубку

До Києва повертається великий футбол. Сьогодні Динамо відкриває для себе новий єврокубковий сезон. Перший суперник в цьогорічний Лізі Чемпіонів - швейцарський Янг Бойз. За кілька годин до матчу омріяні квитки ще можна було придбати.



Потрапити на стадіон із рюкзаками та великими сумками - не вдасться. Адміністрація Олімпійського побоюється провокацій та терактів. Стежити за порядком будуть майже півтори тисячі правоохоронців та нацгвардійців. Адже на стадіоні та біля нього будуть посилені заходи безпеки.