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Заходи безпеки на матчі Єврокубку

27 липня 2017, 08:22
Заходи безпеки на матчі Єврокубку

До Києва повертається великий футбол. Сьогодні Динамо відкриває для себе новий єврокубковий сезон. Перший суперник в цьогорічний Лізі Чемпіонів - швейцарський Янг Бойз. За кілька годин до матчу омріяні квитки ще можна було придбати.

Потрапити на стадіон із рюкзаками та великими сумками - не вдасться. Адміністрація Олімпійського побоюється провокацій та терактів. Стежити за порядком будуть майже півтори тисячі правоохоронців та нацгвардійців. Адже на стадіоні та біля нього будуть посилені заходи безпеки.

Общество, свідок

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