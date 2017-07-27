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Святогорська Богородиця, славна зціленнями, прямує до Києва

27 липня 2017, 09:09
Святогорська Богородиця, славна зціленнями, прямує до Києва

Одинадцять чудотворних ікон привезуть до Києва напередодні Дня Хрещення Русі. На Володимирській гірці проведуть масовий молебень. Серед них і образ Святогірської  Божої Матері. Святиня побувала на Вінничині.

Цей образ Богородиці у Святогірській  Лаврі з'явився  в 19 сторіччі. За переказами, один з афонських старців, що побував у Святих горах Донеччини, настільки захопився обителлю, що вирішив власноруч написати й подарувати храму Ікону Матері Божої. Відтоді образ вилікував сотні людей від різних недуг. Усі прикраси, що є нині на іконі - подарували прихожани як дяку за зцілення.

Здоровье, Общество, свідок

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