Спалах кишкової інфекції в оздоровчому таборі на Львівщині

Замість оздоровлення - лікарняна палата. Чергове масове отруєння на відпочинку зафіксували вже на Львівщині. Восьмеро дітей та двоє вихователів занедужали в освітньо-оздоровчому таборі "Білий орел". В усіх - ознаки харчового отруєння. Хворих із високою температурою, блювотою та діареєю ушпиталили.

Які харчі були неякісними - поки невідомо. Це з'ясують після лабораторних досліджень. Утім, усі постраждалі їли в таборі курячі смажені крильця.