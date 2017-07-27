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Спалах кишкової інфекції в оздоровчому таборі на Львівщині

27 липня 2017, 11:28
Спалах кишкової інфекції в оздоровчому таборі на Львівщині

Замість оздоровлення - лікарняна палата. Чергове масове отруєння на відпочинку зафіксували вже на Львівщині. Восьмеро дітей та двоє вихователів занедужали в освітньо-оздоровчому таборі "Білий орел". В усіх - ознаки харчового отруєння. Хворих із високою температурою, блювотою та діареєю ушпиталили.

Які харчі були неякісними - поки невідомо. Це з'ясують після лабораторних досліджень. Утім, усі постраждалі їли в таборі курячі смажені крильця.

Здоровье, свідок, Служебные преступления

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