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Суд обрав кару для названих батьків, котрі знищили тіло прийомної доньки

27 липня 2017, 12:55
Суд обрав кару для названих батьків, котрі знищили тіло прийомної доньки

Юрій Кудрявцев, названий батько Аміни Менго, який разом із дружиною спалив мертву доньку, а рештки викинув у водойму, найближчі два місяці проведе під домашнім арештом. Таке рішення ухвалили сьогодні судді. Такий самий запобіжний захід обрали і для названої матері дівчинки.

Нагадаємо, Кудрявцеви спочатку твердили, що донечка зникла. А вже за кілька день її рештки витягли з дна місцевого кар'єру. За наругу над тілом дитини та дачу неправдивих свідчень подружжю загрожує до семи років тюрми.

Покушения, свідок, Суды

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ну блін пиздень. 2 місяці ДОМАШНЬОГО АРЕШТУ! 2 місяці!!!! за таке треба одразу позбавляти батьківських прав і садити до кінця життя. шкода що в нас немає смертної кари
Patriot 27.07.2017, 13:12 ответить
Не зрозуміло, це що насмішка над людством. Вбили дитину, спалили та 2 місяці Розстріляти та на площі, щоб бачили, та щоб народ схаменувся від того, що коїть. Інакше далі буде гірше
Сусанна 27.07.2017, 13:41 ответить

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