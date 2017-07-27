Суд обрав кару для названих батьків, котрі знищили тіло прийомної доньки

Юрій Кудрявцев, названий батько Аміни Менго, який разом із дружиною спалив мертву доньку, а рештки викинув у водойму, найближчі два місяці проведе під домашнім арештом. Таке рішення ухвалили сьогодні судді. Такий самий запобіжний захід обрали і для названої матері дівчинки.

Нагадаємо, Кудрявцеви спочатку твердили, що донечка зникла. А вже за кілька день її рештки витягли з дна місцевого кар'єру. За наругу над тілом дитини та дачу неправдивих свідчень подружжю загрожує до семи років тюрми.