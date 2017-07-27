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У Запоріжжі катер травмував відпочивальника

27 липня 2017, 13:32
У Запоріжжі катер травмував відпочивальника

У Запоріжжі шукають власника моторного човна, який покалічив 54-річного чоловіка. Він вже плив до берега, коли на нього налетів катер. З розрізаною рукою та переламаними ребрами постраждалий самотужки дістався суходолу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил на транспорті". Тим часом родичі травмованого Василя за допомоги соцмереж звертаються до мешканців Запоріжжя з проханням допомогти у пошуках власника катера.

ДТП, Несчастные случаи, Помогите найти, свідок

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