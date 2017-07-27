Столиця готується до урочистого молебня та хресної ходи

Одинадцять чудотворних ікон із різних куточків України вже прибули до столиці! Майже місяць образи возили містами, аби віряни могли їм помолитися. Вже завтра на Володимирській гірці відбудеться масовий молебень. А після нього святині хресною ходою понесуть до Києво-Печерської лаври.

У зв'язку з масовими заходами в центрі столиці, в Києві обмежать рух автомобілям на Європейській площі, на вулицях Михайлівській та Грушевського і на Хрещатику. Ікони повезуть назад до своїх рідних обителей 28-го липня.