Як захистити себе, пасажирів та авто під час надвисоких температур?

Спека в салоні - "найгарячіша" проблема для автомобілістів. Це вкрай небезпечно як для водія, так і для пасажирів. Навіть у затінку повітря всередині транспорту так прогрівається, що можна дістати тепловий удар.

Цю проблему може владнати кондиціонер. Проте, не вмикайте його одразу, як сіли в розпечене авто. Адже холодний та сухий потік повітря може завдати удару по дихальних шляхах водія та пасажирів. Після старту двигуна необхідно увімкнути кондиціонер, опустити вікна, щоб шкідливі випаровування від системи охолодження вийшли назовні. Потім перекрити рециркуляцію повітря, увімкнути кондиціонер на максимум, 2 хвилини почекати, поки охолодиться повітря, потім виставити нейтральну середню температуру 20-22 градуси і спокійно їхати. За кондиціонером треба стежити. Вчасно заправляти холодоагентом та міняти фільтри. Адже на них часто збираються бактерії і грибки.

Радіатор автомобіля також треба чистити - від комах, бруду та пилу. Якщо цього не робити, транспорт може просто закипіти. Якщо таке станеться - доведеться глушити двигун і чекати, поки він охолоне. Треба також постійно перевіряти тиск у шинах. На осонні повітря в них може нагрітися і призвести до розриву покришки. Пришвидшують цей процес ями та вибоїни, яких на українських дорогах безліч. Власникам автомобілів, що їздять на газу, не рекомендують заправляти балон під зав'язку.

Не залишайте в авто на осонні електроприлади та запальнички. І найголовніше - в жодному разі не зачиняйте в розпеченій машині тварин та дітей. Це смертельно небезпечно. Адже температура в салоні підніметься до 70 градусів за лічені хвилини.