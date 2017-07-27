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Поліція затримала грабіжників, що обікрали чернівецького суддю на 11 тисяч євро

27 липня 2017, 20:11
Поліція затримала грабіжників, що обікрали чернівецького суддю на 11 тисяч євро

Зловмисники зухвало пограбували голову Господарського суду Чернівецької області Бориса Желіка. Троє з них - учасники добровольчих батальйонів та проходили службу в АТО.

Ще на початку липня зухвальці вдосвіта вдерлися в будинок судді, приклали до дружини електрошокер, служителю Феміди заклеїли рота й під дулом Калашникова вимагали гроші. Забравши 11 тисяч євро, зловмисники втекли. Нині всі четверо свідчать. Бідкаються, що мовляв після служби не змогли влаштуватися на роботу. Але в поліції кажуть, що всі нападники не з бідних родин. Тож вкрадені гроші дехто із зухвальців встиг покласти на депозит!

Ограбления, свідок

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Вот обгадили хорошую новость. Пусть бы так и осталось:Зловмисники зухвало пограбували голову Господарського суду Чернівецької області Бориса Желіка. Это класс! Ну а то что попались... Так только учатся.
лик 27.07.2017, 20:32 ответить

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