Поліція затримала грабіжників, що обікрали чернівецького суддю на 11 тисяч євро

Зловмисники зухвало пограбували голову Господарського суду Чернівецької області Бориса Желіка. Троє з них - учасники добровольчих батальйонів та проходили службу в АТО.

Ще на початку липня зухвальці вдосвіта вдерлися в будинок судді, приклали до дружини електрошокер, служителю Феміди заклеїли рота й під дулом Калашникова вимагали гроші. Забравши 11 тисяч євро, зловмисники втекли. Нині всі четверо свідчать. Бідкаються, що мовляв після служби не змогли влаштуватися на роботу. Але в поліції кажуть, що всі нападники не з бідних родин. Тож вкрадені гроші дехто із зухвальців встиг покласти на депозит!