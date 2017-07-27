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На узбережжі Середземного моря вже вигоріло близько 4 тисяч гектарів лісів

27 липня 2017, 19:07
На узбережжі Середземного моря вже вигоріло близько 4 тисяч гектарів лісів

Площа лісових пожеж на півдні Франції збільшилася до чотирьох тисяч гектарів. Зі смертельно небезпечного регіону вже евакуювали 12 тисяч людей! Париж визнав, що самотужки не може приборкати вогонь, тож звернувся до своїх сусідів у ЄС із проханням допомогти гасити полум'я.

Гасять страшне займання два десятки спецлітаків і 4 тисячі пожежників. Вже 30 вогнеборців і поліцейських звернулися за медичною допомогою. Найбільше стихія лютує на острові Корсика, там вже евакуювали сотні будинків. Шалений вогонь туристи знімають на камери. Місцеві мешканці кажуть, щороку на Лазуровому узбережжі щось обов'язково горить, але такої масштабної пожежі давно тут не бачили.

Катастрофы, Пожары, свідок

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