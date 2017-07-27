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У Києві відбувся молебень до Дня Хрещення Русі

27 липня 2017, 18:12
У Києві відбувся молебень до Дня Хрещення Русі

Після масового молебню на Володимирській гірці прочани з різних куточків України та й навіть іноземні прочани разом із священослужителями понесли 11 чудотворних ікон до Києво-Печерської лаври. У молебні взяли участь кілька десятків тисяч вірян. За порядком стежили більше трьох тисяч правоохоронців. 

Далі у Лаврі відбудеться нічне бдіння. Тож для охочих вклонитися святиням храм працюватиме цілодобово. А наступного року відбудеться всеукраїнське святкування з нагоди тридцятирічного ювілею відродження Києво-Печерської лаври.

Общество, свідок

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