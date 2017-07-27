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У Дніпрі рвонув автомобіль із жінкою-водієм в салоні

27 липня 2017, 21:14
У Дніпрі рвонув автомобіль із жінкою-водієм в салоні

Сталося це вранці, на проспекті Поля. Після вибуху машина загорілася, свідки допомогли жінці вибратися з охопленого полум'ям "Опеля", викликали швидку, пожежників та повідомили в поліцію. 27-річна водійка дуже постраждала, в неї відкритий перелам ноги, травма голови й численні рвані рани. Вибуховою хвилею зачепило й 70-річну бабусю, яка просто проходила поряд.

Поліцейські кажуть, в машину заклали саморобну вибухівку, просто під місце водія. Імовірно, замах скоїли на жінку, аби її чоловік розрахувався із боргами.

Взрыв, Покушения, свідок

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