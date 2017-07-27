У Львові згадують жертв Скнилівської трагедії - найбільшої катастрофи за всю історію авіаційних шоу

З дня Скнилівської трагедії минуло вже 15 років. 27 липня 2002 р. на летовищі під Львовом зібралися близько 10 тисяч людей, щоб подивитися на фігури вищого пілотажу українських винищувачів. І просто під час шоу на глядачів упав СУ-27. Після одного з трюків пілоти не змогли набрати висоту. Машина вдарилася об дерево, зачепила ще один літак і почала перекидатися, буквально змітаючи глядачів!

Тоді, у страшному місиві, загинули 77 людей, з них - 28 дітей. А поранень різної тяжкості дістали 250 глядачів! Десятки з них стали інвалідами. Самі ж пілоти - полковники Володимир Топонар та Юрій Єгоров - встигли катапультуватися. Вони дістали незначних ушкоджень.

Після розслідування трагедії слідчі дійшли висновку, що її спричинили низький професіоналізм пілотів та помилки під час організації, підготовки та проведення авіашоу. Льотчиків засудили до 14 та 8 років ув'язнення. Загалом, до відповідальності притягли 10 осіб. Утім жоден своєї вини так і не визнав.