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В Одесі біля банку пограбували чоловіка

28 липня 2017, 04:04
В Одесі біля банку пограбували чоловіка

Зухвалий збройний розбійний напад у центрі Одеси. Четверо в масках атакували чоловіка, який вийшов із грошима з банку. Пролунало кілька пострілів. Вікна авто, в яке встиг сісти постраждалий, розбили кийками. І розбійники, і їхня жертва  втекли з місця події. Проте, свідки встигли зафільмувати напад від початку до кінця.

У банку, біля якого і стався злочин, повідомити, яка сума зникла та чи був постраждалий їхнім клієнтом - відмовляються.

Ограбления, свідок

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