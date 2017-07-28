В Одесі біля банку пограбували чоловіка

Зухвалий збройний розбійний напад у центрі Одеси. Четверо в масках атакували чоловіка, який вийшов із грошима з банку. Пролунало кілька пострілів. Вікна авто, в яке встиг сісти постраждалий, розбили кийками. І розбійники, і їхня жертва втекли з місця події. Проте, свідки встигли зафільмувати напад від початку до кінця.



У банку, біля якого і стався злочин, повідомити, яка сума зникла та чи був постраждалий їхнім клієнтом - відмовляються.