Як Київ святкував День хрещення Русі

100 тисяч вірян із різних куточків України та з-за кордону - в центрі Києва. Прочани Української православної церкви прийшли до Володимирської гірки вклонитися чудотворним іконам, які впродовж місяця возили містами України. Після масового молебня їх Хресною ходою понесли до Києво-Печерської лаври.



Двері храму сьогодні будуть відкриті всю ніч, аби усі охочі могли би помолитися іконам з різних куточків України. А всі ікони повезуть до рідних обителей вже завтра ввечері.