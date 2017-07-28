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Учасник стрілянини в Дніпрі проведе в СІЗО два місяці

28 липня 2017, 05:46
Учасник стрілянини в Дніпрі проведе в СІЗО два місяці

У СІЗО на 60 днів! Одного з підозрюваних у гучній стрілянині у Дніпрі - Олександра Лакіза - суд відправив за ґрати. Чоловік запевняв, що нікого не вбивав. Нібито приїхав на ділову зустріч без вогнепальної зброї. Каже, почувши постріли, відібрав пістолет у нападників і відстрілювався в повітря. Тоді ж і сам дістав поранень. А першим відкрив вогонь адвокат Едмонд Саакян, який того вечора відстоював інтереси брата.

Утім, суддя не пристав на аргументи Лакіза, тим паче що той уже був засуджений за розбій. І ухвалив відправити його в СІЗО до 23-го вересня.

свідок, Суды, Убийства

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