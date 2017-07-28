Саакашвілі позбавили громадянства України

Петро Порошенко таки позбавив українського громадянства Михайла Саакашвілі. Таке рішення ухвалив на підставі доказів, які Державна міґраційна служба передала на розгляд Комісії з питань громадянства при президентові України.

Йдеться про неправдиві дані, які Саакашвілі вказав перед отриманням українського паспорта. А саме, приховав відомості про свій арешт у Грузії. Саакашвілі ж заявив, що подасть апеляцію, але зробити це можна буде лише після паперової версії рішення.