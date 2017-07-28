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Готуйте парасолі від злив та шаленого сонця

28 липня 2017, 14:05
Готуйте парасолі від злив та шаленого сонця

Гаряче буде вже за кілька днів в Україні. З огляду на стрімке підвищення температури - в містах обмежать навіть рух великого транспорту.

Найспекотніше буде на Півдні - там очікують аж 36 градусів тепла. У Західних областях у затінку температура сягатиме 32 градусів. А ось на Сході та в центрі країни очікують грози. Щоправда, попри дощ - стовпчик термометра не опускатиметься нижче позначки 33. Тому парасоль знадобиться аби ховатись як від дощу, так і від сонця.

Прочее, свідок

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