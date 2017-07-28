100 тисяч вірян із різних куточків України та з-за кордону прийшли до Володимирської гірки вклонитися чудотворним іконам

Спеціально для молебню до пам'ятника Володимира Великого привезли 11 чудотворних ікон. Святині впродовж місяця возили містами України, аби прочани змогли їм вклонитися. Правив службу на Володимирській гірці сам митрополит Київський і всієї України Онуфрій.

Після молебню 11 чудотворних ікон разом із образом Володимира Великого Хресною ходою понесли до Києво-Печерської лаври.