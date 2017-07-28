100 тисяч вірян із різних куточків України та з-за кордону прийшли до Володимирської гірки вклонитися чудотворним іконам
28 липня 2017, 15:08
Спеціально для молебню до пам'ятника Володимира Великого привезли 11 чудотворних ікон. Святині впродовж місяця возили містами України, аби прочани змогли їм вклонитися. Правив службу на Володимирській гірці сам митрополит Київський і всієї України Онуфрій.
Після молебню 11 чудотворних ікон разом із образом Володимира Великого Хресною ходою понесли до Києво-Печерської лаври.