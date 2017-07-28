Троє іноземців викрали українця у Вінниці

Чоловік пригнав із-за кордону трьом громадянам Йорданії BMW. Заплатили вінничанину три тисячі доларів. На тому й розійшлися. Та вже за кілька місяців іноземці сказали, що автівка їх не влаштовує. Тому гроші треба повернути.

Зі слів потерпілого, він віддав їм протягом декількох місяців набагато більшу суму. Та під час чергової зустрічі молодики приголомшили - нарахували шалені відсотки за несвоєчасну сплату! І нині сума боргу складає вже 40 тисяч доларів. Аргументувати це вирішили силою. Заштовхали хлопця в машину й вивезли в лісосмугу.

Після цього українця відпустили. Він збирав кошти кілька місяців і постійно відтерміновував зустріч із бандитами. Але ті вистежили хлопця. Знову заштовхали в автомобіль, привезли до квартири, яку винаймали, й зачинили всередині. Тримали там, поки рідний дядько їхньої жертви не віддав усе, що мав, - 40 тисяч гривень і закордонний паспорт племінника. Документ мав гарантувати катам виплату усієї суми. Але хлопець вже не витримав і поїхав писати заяву до поліції.

Аби схопити розбійників, спланували спецоперацію. Затримали під час передачі вигаданого боргу. Зараз усі троє - в ізоляторі тимчасового тримання. Свою провину категорично заперечують. Іноземцям інкримінують одразу три статті Кримінального кодексу: вимагання, незаконне позбавлення волі та незаконне привласнення паспорта громадянина України.