Величезний пес пошматував та відкусив вухо дівчині в Нижньому Новгороді

Обличчя Анастасії В'ялової ще налякане, тіло ниє від болю. Рваними ранами, гематомами й розірваним вухом закінчилася для жінки звичайна вечірня прогулянка. На неї накинувся величезний чорний пес. Ще б трохи, й пес перекусив би сонну артерію, а це неминуча смерть! Маленька донька Анастасії могла б залишитися сиротою. А господарю собаки на це чхати! Він не кинувся допомагати закривавленій жінці. Просто не поспішаючи зачинив пса й попросив Настю піти.

Вочевидь, господар навіженого пса дуже не хотів розголосу пригоди. Адже на сусідку, що побігла викликати швидку постраждалій, він теж нацькував собаку! Та ледь втекла!

А полагодити вухо в місцевій лікарні не змогли. Пошматованій дівчині запропонували уколи проти сказу, і згодом вона має звернутися до пластичних хірургів. Тим часом за заподіяну шкоду господар собаки навіть не вибачився. Він зачинився в будинку й навіть дільничному не відкриває. За нього говорить його мати. Виправдовується, що пес по суті ще цуцик!

Агресивний пес продовжує гуляти без повідка й намордника. А поряд на велосипедах їздять діти, ймовірно хтось із них може стати його наступною жертвою. Адже до Анастасії він покусав ще трьох людей! Поки поліцейські проводять перевірку, всі постраждалі звернулися в суд з колективним позовом. Вимагають компенсації й приспання собаки.