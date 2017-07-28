Негода не відпускає Київ

Київ накрив страшний буревій! Столиця всю ніч і навіть ще сьогодні вранці здригалася від блискавок і грому, шквального вітру та неймовірної зливи. Затопило не те, що підземні переходи, цілі вулиці плавали у воді, машини стирчали, наче поплавки.

Через зливу на Борщагівці обвалився ґрунт. У провалля впали дві машини, які належать працівникам СТО, розташованого неподалік. Там не було спеціального місця для парковки, тільки ґрунтовий насип. Лише дивом ніхто не постраждав.