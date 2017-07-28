Нагадати пароль | Реєстрація
П’ятниця, 28 липня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Негода не відпускає Київ

28 липня 2017, 18:13
Негода не відпускає Київ

Київ накрив страшний буревій! Столиця всю ніч і навіть ще сьогодні вранці здригалася від блискавок і грому, шквального вітру та неймовірної зливи. Затопило не те, що підземні переходи, цілі вулиці плавали у воді, машини стирчали, наче поплавки.

Через зливу на Борщагівці обвалився ґрунт. У провалля впали дві машини, які належать працівникам СТО, розташованого неподалік. Там не було спеціального місця для парковки, тільки ґрунтовий насип. Лише дивом ніхто не постраждав.

Катастрофы, Прочее, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Детективи"
Серіал "Детективи"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab