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Літак з українською реєстрацією екстрено приземлився через гігантський град у Стамбулі

28 липня 2017, 19:07
Літак з українською реєстрацією екстрено приземлився через гігантський град у Стамбулі

Крижини розміром із м'ячі для гольфу розтрощили фюзеляж у передній частині лайнера, здерли фарбу й зім'яли метал. Але, на щастя, пілоти змогли вдало приземлитися, й ніхто з пасажирів не постраждав. А в літака турецьких авіаліній під час грози град розбив скло в кабіні пілотів! Десятеро людей - травмовані.

Нині аеропорти скасовують і відтерміновують рейси. З перебоями курсують пороми протокою Босфор. Негода паралізувала рух і наземного транспорту. В Стамбулі не курсує метро, затоплені вулиці й підвали. У будинках у європейській частині міста зірвало дахи й повибивало вікна. Людям радять за можливості не сідати за кермо й пересиджувати негоду вдома.

Здоровье, Катастрофы, Прочее, свідок

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Захист
Ви ввели невірний захисний код
Так літак турецький , чи український. Atlasglobal вже стала українська?
Валерій 28.07.2017, 19:23 ответить

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