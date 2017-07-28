Чоловік, на якого скоїли зухвалий збройний напад і пограбували в Одесі, знайшовся і все заперечує

Попри відеодокази злочину, жертва нападників все заперечує, каже, розбою не було й жодних цінностей у нього не відібрали. Мало того - чоловік не має претензій до нападників, які, окрім того, що стріляли, ще й розтрощили битками його машину. Писати заяву до поліції постраждалий не планує.

Утім правоохоронці все одно продовжують розслідування й посилено розшукують чотирьох озброєних і небезпечних зловмисників. Щоправда, тепер справу кваліфікують як хуліганство, а не розбій. Зараз вже відомо, що нападники були на білому "Рено" з краденими номерами.

Нагадаємо, злочинці зі зброєю напали на чоловіка напередодні, коли він тільки вийшов із банку, та відібрали в нього чорну сумку, ймовірно з грошима.