Нагадати пароль | Реєстрація
П’ятниця, 28 липня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Чоловік, на якого скоїли зухвалий збройний напад і пограбували в Одесі, знайшовся і все заперечує

28 липня 2017, 20:15
Чоловік, на якого скоїли зухвалий збройний напад і пограбували в Одесі, знайшовся і все заперечує

Попри відеодокази злочину, жертва нападників все заперечує, каже, розбою не було й жодних цінностей у нього не відібрали. Мало того - чоловік не має претензій до нападників, які, окрім того, що стріляли, ще й розтрощили битками його машину. Писати заяву до поліції постраждалий не планує.

Утім правоохоронці все одно продовжують розслідування й посилено розшукують чотирьох озброєних і небезпечних зловмисників. Щоправда, тепер справу кваліфікують як хуліганство, а не розбій. Зараз вже відомо, що нападники були на білому "Рено" з краденими номерами.

Нагадаємо, злочинці зі зброєю напали на чоловіка напередодні, коли він тільки вийшов із банку, та відібрали в нього чорну сумку, ймовірно з грошима.

Ограбления, свідок, Хулиганство

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код
Пускай аваков расскажет ,как население доверяет "новой" полиции у которой все та-же рожа трояна.
Славянск 28.07.2017, 20:38 ответить

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Елементарно - 4"
Серіал "Елементарно - 4"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab