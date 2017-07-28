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На Івано-Франківщині рвонула автозаправка

28 липня 2017, 22:18
На Івано-Франківщині рвонула автозаправка

Сталося це, коли бензовоз зливав паливо в підземні баки. Гасити небезпечний об'єкт приїхали шість пожежних машин. Працювати було дуже тяжко, адже була загроза повторних вибухів. Та й у коломийських рятувальників немає жодного прожектора, щоб підсвітити собі фронт робіт. Навколо охопленої вогнем автозаправки зібралася й купа витріщак, яких зовсім не лякало ані височезне полум'я, ані дим. АЗС загасили тільки через дві години.

Загиблих у надзвичайній події немає, двох працівників заправки ушпиталили з опіками рук.

Взрыв, Здоровье, Пожары, свідок

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