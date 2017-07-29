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На прикордонному пункті на Львівщині водії накинулися на патрульних

29 липня 2017, 04:56
На прикордонному пункті на Львівщині водії накинулися на патрульних

Водії проти полісменів. На україно-польскому кордоні автомобілісти накинулися на патрульних. А все тому, що копи не дозволили кермувальникам проїхати без черги.

На під'їзді до українського-польського перепускного пункту Краківець у черзі вишикувалося близько півсотні автомобілів. Раптом одна з машин на польській реєстрації спробувала об'їхати чергу. Через годину спливав п'ятиденний термін перетину кордону. Та патрульні не пустили нахабу. Той почав лаятися й махати кулаками. А коли на хулігана начепили кайданки - визволяти чоловіка кинулися його двоє родичів.

Драки и насилие, свідок, Хулиганство

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