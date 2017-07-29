Оригінальні традиції африканського похорону

Вітаю вас із небіжчиком! Так заведено говорити на похоронах у Гані. Там під час поховання померлого родичі і друзі не сумують і не плачуть, а навпаки - веселяться й радіють. А труна з мерцем взагалі перетворюється на головний атрибут свята - з домовиною танцюють хореографи.

Замість похоронного маршу - диско, замість жалобних вінків - запальні танці. На похоронах у Гані плакати не те що не заведено - непристойно. В останню путь небіжчика проводжають, наче короля бразильського карнавалу.