Свято в Києво-Печерській Лаврі

Сьогодні православні християни відзначають День хрещення Київської Русі-України. Цього ж дня церква вшановує пам'ять рівноапостольного князя Володимира. З нагоди великого свята в Києво-Печерській Лаврі, на площі перед Успенським собором, всю ніч служили літургію.

Усі, хто не зміг пройти хресною ходою вулицями Києва, прийшли до Лаври на святкове Богослужіння вранці. Цього року до столиці привезли одинадцять чудотворних ікон та старовинних святинь.