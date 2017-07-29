Британський принц полишив роботу пілота заради державних обов'язків

Принц Вільям стає ближче до королівського престолу. Онук Єлизавети Другої звільняється з роботи пілота санавіації. За кермом гелікопетра він сидів останні два роки. Працював по 9,5 годин на добу. Рятував життя, але нині змушений більше займатися родинними справами.

Вже восени до школи йде син - маленький Принц Джордж. Подейкують і про те, що Вільям залишає кар'єру пілота, щоб полегшити роботу Королеви Єлизавети Другої. Неофіційно в такий спосіб вона разом із чоловіком поволі відходить від справ на користь нащадків.