Нагадати пароль | Реєстрація
Субота, 29 липня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Британський принц полишив роботу пілота заради державних обов'язків

29 липня 2017, 11:51
Британський принц полишив роботу пілота заради державних обов'язків

Принц Вільям стає ближче до королівського престолу. Онук Єлизавети Другої звільняється з роботи пілота санавіації. За кермом гелікопетра він сидів останні два роки. Працював по 9,5 годин на добу. Рятував життя, але нині змушений більше займатися родинними справами.

Вже восени до школи йде син - маленький Принц Джордж. Подейкують і про те, що Вільям залишає кар'єру пілота, щоб полегшити роботу Королеви Єлизавети Другої. Неофіційно в такий спосіб вона разом із чоловіком поволі відходить від справ на користь нащадків.

Общество, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Речовий доказ
Речовий доказ
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab