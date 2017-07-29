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Антитерористичні навчання СБУ в Луцьку

29 липня 2017, 17:59
Антитерористичні навчання СБУ в Луцьку

Перекриті під'їзди у місто, усюди - люди в формі, бронежилетах і шоломах. На вулицях Луцька повно автомобілів правоохоронців і надзвичайників. Це тривають антитерористичні навчання.

За легендою, у місті діють дві диверсійні групи. Завдяки оперативній інформації співробітники СБУ вийшли на слід терористів, але вони встигли захопити луцький військовий аеродром. Ще й взяли у полон трьох заручників. Аби ліквідувати диверсантів на стратегічному об'єкті, залучили усіх силовиків.

Общество, свідок, Теракты

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