Складну пожежу гасили в столиці

У Києві сьогодні масштабно палало. Горіли склади з автозапчастинами. Площа пожежі становила 300 квадратних метрів. З вогнем боролися кілька годин. Весь цей час околиці Печерського району були оповиті чорним їдким димом.

Складність гасіння полягала в тому, що в приміщенні були легкозаймисті та горючі речовини, а також газові й кисневі балони, які періодично вибухали. Пожежні гідранти, які були в ангарі, виявилися несправними. Лише дивом ніхто не постраждав.