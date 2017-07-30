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Складну пожежу гасили в столиці

30 липня 2017, 03:45
Складну пожежу гасили в столиці

У Києві сьогодні масштабно палало. Горіли склади з автозапчастинами. Площа пожежі становила 300 квадратних метрів. З вогнем боролися кілька годин. Весь цей час околиці Печерського району були оповиті чорним їдким димом.

Складність гасіння полягала в тому, що в приміщенні були легкозаймисті та горючі речовини, а також газові й кисневі балони, які періодично вибухали. Пожежні гідранти, які були в ангарі, виявилися несправними. Лише дивом ніхто не постраждав.

Пожары, свідок

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