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Вибух в столичному будинку - невідомі ані причини, ані строки реконструкції

30 липня 2017, 10:58
Вибух в столичному будинку - невідомі ані причини, ані строки реконструкції

Загадковий вибух. У Києві й досі не можуть з'ясувати, чому рвонуло в багатоповерхівці на вулиці Бурмистренка. Уламки вікон, речі та шматки меблів рознесло на десятки метрів. Потрощило навіть припарковані автомобілі. Та головне - загинула людина. На літню жінку, в оселі якої і рвонуло, впала стеля.

До будинку, де стався вибух, нікого не впускають. За кілька днів тут лише вставили шибки. Коли ж візьмуться за реконструкцію - невідомо. Тож люди, яких так тепло прийняли в гуртожитку, просять одного - аби про них не забули.

Взрыв, Общество, свідок

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