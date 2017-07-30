Вибух в столичному будинку - невідомі ані причини, ані строки реконструкції

Загадковий вибух. У Києві й досі не можуть з'ясувати, чому рвонуло в багатоповерхівці на вулиці Бурмистренка. Уламки вікон, речі та шматки меблів рознесло на десятки метрів. Потрощило навіть припарковані автомобілі. Та головне - загинула людина. На літню жінку, в оселі якої і рвонуло, впала стеля.

До будинку, де стався вибух, нікого не впускають. За кілька днів тут лише вставили шибки. Коли ж візьмуться за реконструкцію - невідомо. Тож люди, яких так тепло прийняли в гуртожитку, просять одного - аби про них не забули.