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З'явилися нові деталі у гучній справі про стрілянину у Дніпрі

30 липня 2017, 14:07
З'явилися нові деталі у гучній справі про стрілянину у Дніпрі

З'явилися нові деталі у гучній справі про стрілянину у Дніпрі. Нагадаю, криваві розбірки сталися у понеділок увечері. Просто в центрі міста одна компанія чоловіків почали стріляти з автоматів, інша - відстрілювалася. Як наслідок - загинули двоє чоловіків, ще п'ятеро дістали поранень, серед них - четверо нападників.

Правоохоронці констатують: у свідченнях фігурантів гучної справи багато розбіжностей. Хто, в кого і з якої зброї стріляв - стане відомо після вивчення всіх відеоматеріалів та проведення численних експертиз. До того ж, не всіх стрільців затримали. Принаймні, ще трьох розшукують.

Драки и насилие, Общество, свідок, Убийства

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