Подвійна трагедія в Туреччині

Дорогою на водоспад на півдні країни розбився автобус із туристами. Постраждали 26 людей. Усім уже надали медичну допомогу. Українців, як підтвердили в консульстві, серед травмованих немає. За фактом аварії триває слідство.

А в курортному Бодрумі стріляли в нічному клубі. Невідомий убив офіціанта, поранив охоронця і двох відвідувачів. Усі - громадяни Туреччини. Іноземці, а їх у закладі було до чотирьохсот, не постраждали. Стрільця допитують. Але мотив розправи на пляжі досі невідомий. Серед поранених - дружина відомого турецького співака й актора - Зейнеп Мохло. Куля відлетіла рикошетом і влучила жінці у спину.