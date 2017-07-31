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Подвійна трагедія в Туреччині

31 липня 2017, 16:33
Подвійна трагедія в Туреччині

Дорогою на водоспад на півдні країни розбився автобус із туристами. Постраждали 26 людей. Усім уже надали медичну допомогу. Українців, як підтвердили в консульстві, серед травмованих немає. За фактом аварії триває слідство.

А в курортному Бодрумі стріляли в нічному клубі. Невідомий убив офіціанта, поранив охоронця і двох відвідувачів. Усі - громадяни Туреччини. Іноземці, а їх у закладі було до чотирьохсот, не постраждали. Стрільця допитують. Але мотив розправи на пляжі досі невідомий. Серед поранених - дружина відомого турецького співака й актора - Зейнеп Мохло. Куля відлетіла рикошетом і влучила жінці у спину.

Драки и насилие, Здоровье, Катастрофы, свідок, Убийства

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