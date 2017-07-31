Черкащанку викрали та майже тиждень тримали в полоні

У Черкасах правоохоронці провели гучну спецоперацію і врятували викрадену жінку. Місцеву мешканку майже тиждень тримали в полоні та били. Ще під час викрадення зловмисники штовхнули жертву зі сходів. Внаслідок цього вона зламала кілька ребер і ушкодила легені. Про загадкове зникнення повідомив її батько. Правоохоронці шукали жінку упродовж двох діб.

Озброєну групу бандитів поліцейські спецпризначенці затримували серед білого дня прямо в центрі міста. За словами поліцейських, у момент затримання жертва була з викрадачами. Її у критичному стані доправили до лікарні, де й прооперували. Нині стан постраждалої стабільний, але попереду тривале лікування, кажуть медики.

Загалом під час спецоперації силовики затримали трьох підозрюваних. Двох - у машині з полонянкою, третього - в квартирі, де тримали жінку. Особи заарештованих і мотив злочину поліція ще з'ясовує. Одна з версій викрадення 40-річної черкащанки - особиста помста. Нині відкрито кримінальне провадження, у помешканнях затриманих провели обшуки, слідчі дії тривають.