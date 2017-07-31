Чоловік під наркотиками влаштував "танці" на даху авто

Посеред білого дня у Дніпрі сталася стрілянина. Водій "Інфініті" зупинився на світлофорі. У машині разом з ним були дружина й півторарічна дитина. У цей час переходили дорогу двоє чоловіків. Один раптом заскочив на капот "Інфініті", а далі видерся й на дах. Між водієм та неадекватом виникла бійка, під час якої водій витягнув травматичного пістолета й вистрілив бешкетнику в живіт.

Патрульні повідомили: в абсолютно тверезого водія є дозвіл на зброю. А ось чоловік, який вирішив влаштувати "танці" на даху авто, був під дією наркотиків. Його з легким пораненням живота відвезли до лікарні.