Нагадати пароль | Реєстрація
Понеділок, 31 липня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Чоловік під наркотиками влаштував "танці" на даху авто

31 липня 2017, 19:34
Чоловік під наркотиками влаштував "танці" на даху авто

Посеред білого дня у Дніпрі сталася стрілянина. Водій "Інфініті" зупинився на світлофорі. У машині разом з ним були дружина й півторарічна дитина. У цей час переходили дорогу двоє чоловіків. Один раптом заскочив на капот "Інфініті", а далі видерся й на дах. Між водієм та неадекватом виникла бійка, під час якої водій витягнув травматичного пістолета й вистрілив бешкетнику в живіт.

Патрульні повідомили: в абсолютно тверезого водія є дозвіл на зброю. А ось чоловік, який вирішив влаштувати "танці" на даху авто, був під дією наркотиків. Його з легким пораненням живота відвезли до лікарні.

Драки и насилие, ДТП, Здоровье, Наркотики, свідок, Хулиганство

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Кулагін та партнери"
Серіал "Кулагін та партнери"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab