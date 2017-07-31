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Масштабна пожежа знищила частину врожаю на Вінниччині

31 липня 2017, 22:39
Масштабна пожежа знищила частину врожаю на Вінниччині

Усе сталося просто в розпал польових робіт. Аби приборкати полум'я, рятувальникам знадобилося півтори години. На щастя, ніхто з працівників не постраждав. Проте, вогонь встиг знищити понад 4 гектари пшениці. За попередніми висновками - спалахнуло через недопалка.

Із початком жнив, кажуть рятувальники, ця пожежа стала наймасштабнішою в області, проте не першою. Щонайменше 10 аналогічних займань знищили тонни врожаю в різних районах. Але бід можна було уникнути, якби на полях дотримувалися правил пожежної безпеки. Тож нині в регіоні надзвичайники розпочали масові рейди, аби нагадати фермерам і селянам про наслідки недбальства.

Пожары, свідок

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