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Студентка, яка підробляла на дитячому атракціоні в Харкові, загинула від удару струмом

1 серпня 2017, 05:34
Студентка, яка підробляла на дитячому атракціоні в Харкові, загинула від удару струмом

У Харкові загинула 17-річна дівчина, яка працювала операторкою на атракціоні Батут. Її вдарило струмом у мить, коли вона вимикала електрообладнання на надувній гірці.

Свідків, котрі б достеменно бачили, як загинула Ліза - немає. У піцерії поряд, у овочевій ятці навпроти кажуть: все сталося через дощ. Електроприлад, який підтримує тиск повітря в надувній гірці, був або погано ізольований, або взагалі несправний.

Несчастные случаи, свідок

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