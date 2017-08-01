Студентка, яка підробляла на дитячому атракціоні в Харкові, загинула від удару струмом

У Харкові загинула 17-річна дівчина, яка працювала операторкою на атракціоні Батут. Її вдарило струмом у мить, коли вона вимикала електрообладнання на надувній гірці.

Свідків, котрі б достеменно бачили, як загинула Ліза - немає. У піцерії поряд, у овочевій ятці навпроти кажуть: все сталося через дощ. Електроприлад, який підтримує тиск повітря в надувній гірці, був або погано ізольований, або взагалі несправний.