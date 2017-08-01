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У Кривому Розі пограбували ювелірну крамницю

1 серпня 2017, 06:21
У Кривому Розі пограбували ювелірну крамницю

Коштовностей на два мільйона гривень! На Дніпропетровщині розшукують банду, яка скоїла зухвалий напад на ювелірну крамницю. Правоохоронці кажуть: грабіжники були в камуфльованому одязі та масках, а пересувалися на автомобілі БМВ чорного кольору.

У поліції впевнені: діяли гастролери, адже за останні кілька місяців в Україні була скоєна низка дуже схожих за сценарієм злочинів. Орієнтування на розшук автомобіля БМВ чорного кольору передали колегам із сусідніх областей.

Ограбления, свідок, Убийства

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