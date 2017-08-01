Помер один із вісьмох вояків-танкистів, які дістали тяжких ушкоджень під час військових навчань

Помер Юрій Тищенко - один із вісьмох вояків-танкистів, які дістали тяжких ушкоджень під час військових навчань. Майже десять днів лікарі боролися за його життя. 20-го липня на Дніпропетровщині під час тренувань вибухнув боєприпас.

Військові дістали осколкових поранень та опіків. За фактом масового травмування на полігоні в селищі Гвардійському військова прокуратура відкрила кримінальне провадження.