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Помер один із вісьмох вояків-танкистів, які дістали тяжких ушкоджень під час військових навчань

1 серпня 2017, 10:53
Помер один із вісьмох вояків-танкистів, які дістали тяжких ушкоджень під час військових навчань

Помер Юрій Тищенко - один із вісьмох вояків-танкистів, які дістали тяжких ушкоджень під час військових навчань. Майже десять днів лікарі боролися за його життя.  20-го липня на Дніпропетровщині під час тренувань вибухнув боєприпас.

Військові дістали осколкових поранень та опіків. За фактом масового травмування на полігоні в селищі Гвардійському військова прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Взрыв, Здоровье, Несчастные случаи, свідок, Служебные преступления, Теракты

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