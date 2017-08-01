Найгладкіша американка заробляє відвертими фото

Пройти крізь вхідні двері або вміститися у власному будинку їй щодня дедалі важче. Її стегна 2,5 метри в обсязі, завважки жінка майже 2,5 центнери. Але Боббі Джо Вестлі з Пенсильванії геть не соромиться власних форм. І худнути аж ніяк не збирається.

Вона - мати п'яти дітей. Зірка соцмереж. Каже - цілковито натуральна, ніколи не робила ін'єкцій, не лягала під ніж хірургів. Жінка має цілий фанклуб, знімається у відвертих фотосесіях. І саме так заробляє на життя.