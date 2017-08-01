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Пожежа в одеському нічному клубі

1 серпня 2017, 13:55
Пожежа в одеському нічному клубі

В Одесі ледь не згорів відомий нічний клуб Ібіца. Ось кадри, які зафільмували свідки пожежі. Люди стверджують: спочатку щось дуже рвонуло й повалив густий чорний дим. Виявляється, що вогонь спалахнув на кухні піцерії, яка розташована над клубом. Всіх відпочивальників евакуювали ближче до води. Ніхто з людей не постраждав.

Працівники прилеглих до палаючого кафе закладів не стали чекати рятувальників і почали боротися з вогнем самостійно. Пожежники приїхали за 20 хвилин і майже за такий час приборкали вогонь. Але вигоріло в кафе усе.

Пожары, свідок

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