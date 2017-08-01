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В Італії в ДТП загинула громадянка України

1 серпня 2017, 17:51
В Італії в ДТП загинула громадянка України

Їй було лише 23. Мрійлива, тендітна, непосидюча, наполеглива, енергійна і з неймовірною жагою до життя. Так друзі кажуть про Юлю Колотило з Івано-Франківщини. Дівчина напередодні трагічно загинула в Італії. О 5 ранку поверталася від друзів, засиділася в гостях, але таки сіла за кермо.

Їй чи то стало зле, чи не впоралася з кермом на слизькій дорозі, чи від утоми. Її Opel у сутінках злітає з дороги і на шаленій швидкості таранить бетонну огорожу біля чиїхось будинків. Свідки викликають поліцію, пожежників і дорожній патруль. Самотужки люди ще до приїзду екстрених служб намагаються вдіяти бодай щось, витягти бідолашну жертву з потрощеного салону, де затиснуте тіло. Але легковик спотворений і сплюснутий, немов бляшанка. Травми виявляються несумісними з життям. В лікарні Юля так і не отямилася. Дипломати допомагають рідним дівчини з доправленням тіла загиблої українки на Батьківщину. 

ДТП, свідок

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