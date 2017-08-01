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ДТП на автодорозі Київ-Чоп: одна людина загинула, двох ушпиталено

1 серпня 2017, 18:46
ДТП на автодорозі Київ-Чоп: одна людина загинула, двох ушпиталено

На автодорозі Київ-Чоп поблизу села Гамаліївки водій маршрутки рейсу "Львів-Радехів" не впорався з керуванням і врізався у відбійник. Металева загорожа буквально пронизала автобус вздовж салону. Водій маршрутки загинув. Чоловік та жінка із травмами звернулися до лікарні. Скільки загалом пасажирів було в салоні - поки невідомо.

За попередньою інформацією, кермувальнику стало зле, й через це він утратив контроль над управлінням транспортом. Від чого він помер - чи від раптового нападу, чи від травм, наразі не відомо. На місці працює слідчо-оперативна група.

ДТП, Здоровье, свідок

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