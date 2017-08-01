У Львові забрали дітей у багатодітної матері, яка на кілька днів залишила семирічного сина самого вдома

На оперативну лінію 102 поступила інформація від директора однієї із львівських шкіл про те, що вона виявила дитину, котра знаходилася без належного нагляду дорослих впродовж доби. Коли правоохоронці приїхали на виклик, застали в кімнаті семирічного наляканого хлопчика. Він був сам. А довкола бруд та антисанітарія.

Сім'я мешкає у приміщенні школи. Мати працює там двірничкою й отримала кімнату для тимчасового мешкання. Живе з дітьми і громадянським чоловіком. Але офіційно вона - мати-одиночка і отримує державну допомогу на малих.

У притулку кажуть: батьки дітей вже навідували. Мама переконувала, що пішла з дому лише на кілька годин і просить повернути малих. Але на цю сім'ю скарги надходять вже не вперше. Чи повертати малих матері, вирішить комісія.