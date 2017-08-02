Масове вбивство на кладовищі у Вірменії скоїли через гроші. Людей розстріляли під час поминальної служби. Озброєний мисливською рушницею чоловік приїхав до траурної зали на Ниві. Убив чотирьох присутніх.

Свідки кажуть, від одного з них вимагав грошей, щось кричав про борг. Ще шістьох людей зловмисник поранив. І втік із місця злочину. Особу вже з'ясували. Оголошено план перехоплення. Серед жертв і постраждалих, крім вірмен, є громадяни Росії.